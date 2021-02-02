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منوعات

مشهد ساخر لامرأة تمارس الرياضة بـ شوارع ميانمار وسط الانقلاب العسكري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:38 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد ساخر صورت امرأة من ميانمار وهي تمارس روتنها الرياضي في الصباح وهي غير مدركة بالعربات الجيش وهي تجتاح المدينة لإعلان الانقلاب العسكري، الذي أطاح برئيسة الوزراء وأعوانها في السلطة .


ويوضح فيديو نشرته صحيفة انديبندنت العربية، امرأة تمارس التمارين الرضيعة الصباحية بسعادة ونشاط بينما تسير وراها العربات العسكرية التابعة لجيش ميانمار تمهيدا لفرض حظر التجوال وإعلان الانقلاب العسكري.


فيما لم تلاحظ المرأة أي شئ حولها في حين تنقلب أمور الدولة رأس على عقب في مشهد حافل بالكوميديا السوداء، التي ظهرت خلال الانقلاب العسكري بالدولة الآسيوية.


ووصف البعض هذا الموقف، بأنه ساخر ويشبه المواقف الكوميدية بالافلام الساخرة، ويوضح عدم توقع وأدرك المرأة لما يحدث حولها خلال ممارستها للرياضة دون اكتراث لما يحدث خلفها.


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