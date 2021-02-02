ظهور جديد لـ ماكلارين أرتورا Artura الهجينيه قبل الكشف عنها

بعد شهور من التشويق اليها ، حان الوقت لان تعلن شركة ماكلارين من خلال موقعها الإلكتروني المخصص، عن سيارتها الخارقة الجديدة بالكامل أرتورا V6 الهجينة .

أوضحت شركة ماكلارين ان سيارتها الخارقة الجديدة أرتورا سيتم الكشف عنها فى 16 فبراير في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة فى حدث كبير ومهم للغاية .

وتابعت شركة ماكلارين ان السيارة الخارقة أرتورا ستكون بمثابة أول هجين إنتاج متسلسل للشركة بعد أن كان انتاجا متقطعا ، بالاضافة الى انها ستعتمد على منصة جديدة ، تحمل اسم ماكلارين كاربون lightweight architecture.

وتستمد السيارة الخارقة أرتورا قوتها من نظام هجين يجمع بين محرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني ومحرك كهربائي ، وقد استخدمت شركة ماكلارين McLaren ما تعلموه من P1 وبرنامج فورمولا 1 Formula One لتطوير نظام الدفع. من المتوقع أن يكون إجمالي قوة المحرك 600 حصان ، ويُزعم أن Artura ستكون قادرة على السفر حوالي 20 ميلًا باستخدام الطاقة الكهربائية وحدها.

وسيزيد هيكل السيارة الخارقة الخفيف الوزن بسبب البطاريات ، من 30 إلى 40 كجم فقط (66 إلى 88 رطلًا) عن النسخ السابقة ، كما انها لن تكون مختلفة بشكل كبير عن سلسلة الرياضة الحالية ، بعد مشاهدتها بالتمويهات .

كما تضم السيارة مصابيح أمامية مريحة ومآخذ الهواء المثلثة وشرائط الإضاءة الخلفية الرفيعة ، كما ترددت بعد الشائعات انه من المقرر طرح Artura للبيع في وقت ما في النصف الأول من العام 2021 .