ظهور جديد لـ ماكلارين أرتورا Artura الهجينيه قبل الكشف عنها

بعد شهور من التشويق اليها ، حان الوقت لان تعلن شركة ماكلارين من خلال موقعها الإلكتروني المخصص، عن سيارتها الخارقة الجديدة بالكامل أرتورا V6 الهجينة .
أوضحت شركة ماكلارين
ان سيارتها الخارقة الجديدة أرتورا سيتم الكشف عنها فى 16 فبراير في تمام الساعة 7
مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة فى حدث كبير ومهم للغاية .
وتابعت شركة
ماكلارين ان السيارة الخارقة أرتورا ستكون بمثابة أول هجين إنتاج متسلسل للشركة بعد
أن كان انتاجا متقطعا ، بالاضافة الى انها ستعتمد على منصة جديدة ، تحمل اسم ماكلارين كاربون
lightweight architecture.
وتستمد السيارة
الخارقة أرتورا قوتها من نظام هجين يجمع بين محرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني ومحرك
كهربائي ، وقد استخدمت شركة ماكلارين McLaren ما تعلموه من P1 وبرنامج فورمولا 1 Formula One لتطوير نظام الدفع. من المتوقع
أن يكون إجمالي قوة المحرك 600 حصان ، ويُزعم
أن Artura
ستكون قادرة على السفر حوالي 20 ميلًا باستخدام الطاقة الكهربائية
وحدها.
وسيزيد هيكل
السيارة الخارقة الخفيف الوزن بسبب البطاريات
، من 30 إلى 40 كجم فقط (66 إلى 88 رطلًا) عن النسخ السابقة ، كما انها لن تكون مختلفة
بشكل كبير عن سلسلة الرياضة الحالية ، بعد مشاهدتها بالتمويهات .
كما تضم السيارة مصابيح أمامية مريحة ومآخذ الهواء المثلثة وشرائط الإضاءة الخلفية الرفيعة ، كما ترددت بعد الشائعات انه من المقرر طرح Artura للبيع في وقت ما في النصف الأول من العام 2021 .