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توك شو

خبير: أردوغان لا يريد أن يرى أو يسمع أي معارضة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:28 م
اردوغان
اردوغان
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عادل نصار
قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بحملات اعتقالات بالجملة لأي معرض له.
وتابع عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يريد أن يرى أو يسمع أي معارضة لأي شيء يقوم به، مؤكدا أن الوضع في تركيا على وقع تسخين سياسي قبل الانتخابات 2023.

وأكد الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المعارضة في تركيا أصبحت على صفيح ساخن، مشيرا إلى أن أردوغان في موقف شديد الصعوبة.

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