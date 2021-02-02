خبير: أردوغان لا يريد أن يرى أو يسمع أي معارضة

قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبي ر بمركز الأهرام للدراسات والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بحملات اعتقالات بالجملة لأي معرض له. السياسيةأردوغان

وتابع عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يريد أن يرى أو يسمع أي معارضة لأي شيء يقوم به، مؤكدا أن الوضع في تركيا على وقع تسخين سياسي قبل الانتخابات 2023.





وأكد الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المعارضة في تركيا أصبحت على صفيح ساخن، مشيرا إلى أن أردوغان في موقف شديد الصعوبة.



