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محافظات

حملات مكثفة للوقوف على جودة خدمات المواطنين في سفاجا بالبحر الأحمر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمدينة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين .

وتفقدت المغربي عدد من المنشآت الحكومية للوقوف على مدى جوده الخدمه المقدمه  للمواطنين ومدي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

وكلفت رئيس المدينة كافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتزامن مع الأعمال اليومية في شتى القطاعات .

كما تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، عملية إنشاء مدرسة جديدة  للتعليم الأساسى بمنطقة تقسيم الشباب لمواجهة الكثافة الطلابية بالمدينة.

أوضحت رئيس المدينة، أن ذلك يأتي فى إطار خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية بما يعزز مكانة البحر الأحمر فى صدارة محافظات الجمهورية فى قطاع التعليم .

وأكدت المغربي، أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة لا تألو جهدًا فى الإرتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المدينة، مؤكدةً على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للإرتقاء بمستوي الخدمات علي مستوي المدينة حفاظًا علي الصالح العام .


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