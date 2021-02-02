الزمالك يتصدر وزعيم الفلاحين يعود.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري

اكتسح غزل المحلة نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وقلب غزل المحلة الطاولة علي الزمالك بعد التأخر بهدف الي الفوز بهدفين مقابل هدف ليحقق أول انتصاراته في بطولة الدوري المصري على حساب القلعة البيضاء.
وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي:
1- الزمالك 23 نقطة.
2- الأهلي 21 نقطة.
3- الجونة 18 نقطة.
4- المصري 16 نقطة.
5- بيراميدز 15 نقطة.
6- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة .
7- إنبي 13 نقطة .
8- مصر المقاصة 13 نقطة .
9- سموحة 12 نقطة .
10- غزل المحلة 11 نقطة