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رياضة

الزمالك يتصدر وزعيم الفلاحين يعود.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:28 م
لقاء الزمالك وغزل
لقاء الزمالك وغزل المحلة
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حسام الحارتي
اكتسح غزل المحلة نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وقلب غزل المحلة  الطاولة علي الزمالك بعد التأخر بهدف الي الفوز بهدفين مقابل هدف ليحقق أول انتصاراته في بطولة الدوري المصري على حساب القلعة البيضاء.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي:

1- الزمالك 23 نقطة.
2- الأهلي 21 نقطة.
3- الجونة 18 نقطة
4- المصري 16 نقطة.
5- بيراميدز 15 نقطة.
6- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة .
7- إنبي 13 نقطة .
8- مصر المقاصة 13 نقطة . 
9- سموحة 12 نقطة .
10- غزل المحلة 11 نقطة 
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