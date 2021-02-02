شاهد.. رفع علم قطر في سفارتها بالسعودية لأول مرة منذ 4 سنوات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لرفع علم قطر في سفارتها بالمملكة العربية السعودية، لأول مرة منذ 4 سنوات.





وتوصلت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، إلى اتفاق مصالحة مع دولة قطر، خلال القمة الخليجية التي عقدت في 5 يناير الماضي، بمدينة العُلا السعودية، حيث قضى الاتفاق بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين إلى سابق عهدها، وكذلك عودة الرحلات الجوية بينهما.





وأكدت الدول الموقعة على الاتفاق التزامها بتنفيذ ما جاء في البيان الختامي لاتفاق العُلا، والعمل بشكل موحد على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.