ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. رفع علم قطر في سفارتها بالسعودية لأول مرة منذ 4 سنوات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:32 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لرفع علم قطر في سفارتها بالمملكة العربية السعودية، لأول مرة منذ 4 سنوات.

وتوصلت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، إلى اتفاق مصالحة مع دولة قطر، خلال القمة الخليجية التي عقدت في 5 يناير الماضي، بمدينة العُلا السعودية، حيث قضى الاتفاق بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين إلى سابق عهدها، وكذلك عودة الرحلات الجوية بينهما.

وأكدت الدول الموقعة على الاتفاق التزامها بتنفيذ ما جاء في البيان الختامي لاتفاق العُلا، والعمل بشكل موحد على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان العلا.. واشنطن تشيد بخطوات قادة السعودية وقطر الجريئة لحل الأزمة الخليجية

بعد قمة العلا.. قرقاش يوضح مدى التزام قطر بالمطالب الـ13 للرباعي العربي

الفقي: دول الخليج تخشى اقتراب بايدن من إيران

البحرين تتحدث عن العلاقة مع قطر بعد اتفاق العلا

بعد أيام من اتفاق العلا.. قطر تحتجز بطل كمال أجسام بحرينياً

7 أسبوعيا.. السعودية تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى قطر

ترشيحاتنا

خاص| شقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

كورونا يغلق دول الخليج ويعيد البلاد للإجراءات المشددة.. ويقفل أبواب المطارات

من الهروب إلى التنمر في السينما ثم عوض ربنا .. من هي رجوات منصور؟

أول رد فعل من رامي ربيعة عقب فشل انضمامه لـ المقاولون العرب

خاص.. شاهد أبرز النجوم في حفل زفاف لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي

مدافع الدحيل القطرى: الأهلى فريق كبير.. والمصريون مقاتلون شرسون فى المحافل الدولية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على مواصفات الثنائي شيري تيجو 3 و7 موديل 2021

فعالة أم لا.. أبرز الأعراض الوارد حدوثها عند استخدام لقاحي سينوفارم واسترازينيكا

فوائد سلطة السبانخ وأضرارها للريجيم