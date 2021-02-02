محافظ الفيوم يوضح تفاصيل حزمة الاستثمارات الموجهة للمحافظة ..فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، إن وزارة التخطيط قامت بعمل خطة لدراسة احتياجات المواطن في كل المحافظات، وبالتالي تقوم بعمل الاستثمارات اللازمة في كل محافظة وهذه الاستثمارات سيتم توجيها لصالح وخدمة المواطن .





وأضاف محافظ الفيوم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه " دي ام سي" : محافظة الفيوم يوجد بها مركزين من ضمن مبادرة تطوير الريف ونقوم بدراسة احتياجاتهم ومنها التعليم والبنية التحتية والصحة وهناك مراكز نقوم بدراسة احتياجاتها لنقوم بإدخالها إلى المبادرة .



