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محافظ الفيوم يوضح تفاصيل حزمة الاستثمارات الموجهة للمحافظة ..فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:03 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، إن وزارة التخطيط قامت بعمل خطة لدراسة احتياجات المواطن في كل المحافظات، وبالتالي تقوم بعمل الاستثمارات اللازمة في كل محافظة وهذه الاستثمارات سيتم توجيها لصالح وخدمة المواطن .

وأضاف محافظ الفيوم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه " دي ام سي" : محافظة الفيوم يوجد بها مركزين من ضمن مبادرة تطوير الريف ونقوم بدراسة احتياجاتهم ومنها التعليم والبنية التحتية والصحة وهناك مراكز نقوم بدراسة احتياجاتها لنقوم بإدخالها إلى المبادرة .

وأوضح محافظ الفيوم ، أن التطوير الذي سيحدث في المحافظة سيؤثر على السياحة بصورة مباشرة خصوصا أننا سنقوم بتأهيل الطرق التي ستؤدي إلى المناطق السياحية .
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