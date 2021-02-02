صادق: تفاعل المواطنين مع منظومة التأمين الصحى نجاح الأكبر.. فيديو

أكد حسام صادق المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل أننا منذ انطلاق المنظومة فى نوفمبر 2019 استطعنا تحقيق نجاحات كبيرة فى عام وسط رضا من المواطنين تجاوز 90%.





وأضاف صادق خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أنه تم العمل على رفع كفاءة المنشأت الطبية بمحافظة بورسعيد وتم رفع كفاءة الاطقم الطبية مشيرا إلى أنه تم التدريب الجيد للأطقم ويعود الفضل في ذلك إلى وزارة الصحة تحت رعاية رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتابع المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن التأمين هو منظومة متكاملة ستساهم في توفير99% من الاحتياجات الطبية مؤكدا أن المواطن تفاعل بشكل كبير مع المنظومة يعد النجاح الاكبر والابرز.





وأشار صادق إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يغطي جميع ألأمراض حتى الاجهزة التعويضية والنظارات الطبية مؤكدا أن محافظات المرحلة الأولى هي الأقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان.







