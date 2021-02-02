أسامة ربيع: خط ميناء إيلات عسقلان لن يكون مفيدا في النقل إلى أوروبا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن 7.5 حجم العبور للبترول لدولة الإمارات العربية المتحدة من قناة السويس. الإمارات





وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أن مليار و 170 مليون طن حجم العبور من قناة السويس العام الماضي، متابعا أن خط ميناء إيلات عسقلان لن يكون مفيدا في النقل إلى أوروبا.





وتابع الفريق، أن حجم المفقود لقناة السويس من هذا الخط سيكون 3% وهو رقم لا يذكر، لافتا إلى أنه لدينا حلول لأي شيء ممكن يحدث.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لم تكن تعبر من القناة من قبل بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن.



