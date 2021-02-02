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أسامة ربيع: 1.1 مليار طن حجم عبور قناة السويس فى 2020

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:05 م
اسامة ربيع
اسامة ربيع
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عادل نصار
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مليار و 170 مليون طن حجم العبور من قناة السويس العام الماضي، مشيرا إلى أن 7.5 حجم العبور للبترول لدولة الامارات العربية المتحدة من قناة السويس.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أن خط ميناء ايلات عسقلان لن يكون مفيدا في النقل إلى أوروبا.

وتابع الفريق، أن حجم المفقود لقناة السويس من هذا الخط سيكون 3% وهو رقم لا يذكر، لافتا إلى أنه لدينا حلول لأي شيء ممكن يحدث.
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لم تكن تغب من القناة من قبل بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن.

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