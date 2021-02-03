ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. ندوة إلكترونية لبحث فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:01 ص
تنمية الصادرات الغذائية
تنمية الصادرات الغذائية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
يعقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى ندوة إلكترونية بعنوان "فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير عبر منصة ZOOM. 
 
وبحسب بيان المجلس، فتهدف الندوة إلى توعية الشركات المصرية ومُصدرى الصناعات الغذائية المصريين بأهمية السوق الألمانى، حيث سيقوم المجلس بإستعراض تطور الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة وأهم السلع المصرية التى يتم تصديرها، بالإضافة إلى نبذة عن كيفية الدخول إلى السوق الألمانى. 
 
اقرأ أيضا:

كما سيقوم المكتب التجارى المصرى فى برلين ألمانيا بإستعراض تركيب السوق الألمانى وآليات النفاذ إلى هذا السوق الأوروبى الهام ، بالإضافة إلى الرد على إستفسارات المشاركين الخاصة بالسوق الألمانى. 
 
وشهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نموا إيجابيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020  بقيمة صادرات بلغت 3.2 مليار دولار محققة نسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13.2% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.    
 
وبحث المجلس الأسبوع الماضى فرص تنمية الصادرات المصرية وزيادتها إلى السوق التنزانى ، وذلك ضمن خطة المجلس الاستراتيجية فى فتح أسواق تصديرية جديدة ومعرفة المصدرين بها ، مع بحث كافة العقبات التى تعركل حركة التصدير بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى الموجودة فى كل دولة ، وتقديم أفضل المعلومات عن الأسواق التجارية بها وأهم السلع التى يمكن تصديرها إليها.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

حنين حسام تخلع الحجاب في أول ظهور بعد إخلاء سبيلها.. فيديو

أدعية مستحبة في قيام الليل

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الغني

هغطى الحلة وهلعب سلة .. صلاح عبدالله يسخر من هزيمة الزمالك أمام المحلة

نتائجه تظهر في دقائق.. تفاصيل اختبار مصري لتشخيص حالات كورونا.. فيديو

جيب فوق الركبة.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استيقظ الآن.. شاب يدخل في غيبوبة قبل كورونا ويفيق في 2021 | صور

الأطباء عجزوا عن تشخيصه.. مرض نادر يصيب صاحبته بـ «حالة سكر» ويعرضها للموت مع كل نوبة | صور

إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد