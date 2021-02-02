ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حد عاوز نقاش شغله حلو.. زينة تشارك في أعمال النقاشة داخل منزلها.. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:58 م
زينة
زينة
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت  الفنانة زينة متابعيه عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بفيديو لها وهى تقوم بمساعدة النقاشين داخل منزلها وقيامها بوضع المعجون على الحائط. 

وعلقت زينة قائلة "لما تفهم الناس عاوز ايه ايه ومايعرفوش تعمل انت بايدك اللي انت عاوزه اسهل ياناس انا بعمل كل حاجه بايدي حد عاوز نقاش  شغله حلو بس عصبي حبتين " 

وشاركت الفنانة  زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

على طريقة حماقي.. الجمهور يتغزل في زينة من أحدث جلسات التصوير الخاصة بها.. شاهد

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

بفستان قشر السمك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

عفاريت السيالة.. زينة تسترجع ذكرياتها مع أول عمل درامي لها

زينة تستعرض جمالها عبر إنستجرام.. صور

كل عام وأنتم بخير.. زينة تهنئ متابعيها بالعام الجديد

ترشيحاتنا

الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويشعل دوري سوبر رجال السلة

التعليم العالي: لم نغير قواعد القبول بتنسيق 2021 - 2022.. ونحذر الطلاب من هذه الكيانات

نجم برشلونة السابق يرحب بـ مصطفى محمد في جالاتا سراي

كارثة إنسانية.. أحزاب المعارضة الإثيوبية تكشف رقما صادما للقتلى في صراع تيجراي

تزوير وعاهة مستديمة .. إحالة اثنين من ضباط وزارة الداخلية للجنايات

مصطفى محمد يسجل هدفا ويقود جالاتا سراي للفوز على باشاكهير في الدوري التركي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السجق بالبطاطس.. خطوة بخطوة

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع