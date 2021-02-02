حد عاوز نقاش شغله حلو.. زينة تشارك في أعمال النقاشة داخل منزلها.. شاهد

شاركت الفنانة زينة متابعيه عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بفيديو لها وهى تقوم بمساعدة النقاشين داخل منزلها وقيامها بوضع المعجون على الحائط.





وعلقت زينة قائلة "لما تفهم الناس عاوز ايه ايه ومايعرفوش تعمل انت بايدك اللي انت عاوزه اسهل ياناس انا بعمل كل حاجه بايدي حد عاوز نقاش شغله حلو بس عصبي حبتين "





وشاركت الفنانة زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.



