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اقتصاد

بتراجع 4%.. 15 مليون جنيه خسائر العربية للشحن خلال 6 أشهر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:02 م
العربية للشحن
العربية للشحن
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علياء فوزي
كشفت المؤشرات المالية لشركة "العربية المتحدة" للشحن والتفريغ، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 4%.

قالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي خسائر بلغ 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

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تابعت "ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 6.05 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي".

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 6.58 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 7.099 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 2.85 مليون جنيه، مقابل 2.8 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي السابق.

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