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وزير الري الأسبق يكشف الخطوط الحمراء لـ مصر في مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:01 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن دولة الكونغو سوف تكون رئيس الاتحاد الأفريقي هذا العام، وتربطها علاقات متميزة مع مصر، وحل أزمة السد الإثيوبي تعد مسئولية الكونغو باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي.

وأضاف محمد نصر علام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك اهتماما بموقف مصر فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة من الاتحاد الأفريقي، ممثلا في رئيس الاتحاد دولة الكونغو.

وتابع محمد نصر علام "ما تطلبه مصر هو ما ينص عليه القانون الدولي، وليس اعتداء على الغير أو الاستيلاء على خيرات أحد".

وأكد محمد نصر علام "مصر لها أهمية قصوى عالمية وإقليمية، والرئيس السيسي أكد أهمية الحفاظ على حصة مصر المائية وضرورة الاتفاق على سياسة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وبما لا يسبب أضرار جسيمة على الدولة".

ولفت محمد نصر علام إلى أن "مصر تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانوني لجميع الأطراف فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

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