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برلمان

إعلام النواب تطالب وزارة الثقافة بمواجهة التطرف وتنتقد غيابها عن المشهد الإعلامى

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:59 م
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل بتفاؤل، رافضة الهجوم ضد إقامة مهرجان القاهرة السينمائي رغم أزمة  كورونا، 
واضافت: " لازم نكون مبسوطين باللي اتحقق، سنة ونص كورونا والعالم كله  قفل ومصر نجحت فى مواجهة الجائحة بحدث فني مهم جدا وهو أهم مهرجان في السينما العربية". 

وتابعت وزيرة الثقافة، "فى بداية الأزمة أنشأنا مسارحا مفتوحة عشان صعب نشتغل في مسارح مغلقة واشتغلنا وحققنا اللي كان محتاجه المصريين في وقت العالم كله كان ضلمة، وفي ظل هذه الظروف مستغلناش الوضع وجعلنا هذه المسارح للربح".  

وانتقدت درية شرف الدين، رئيس اللجنة، غياب وزارة الثقافة عن المشهد الإعلامي، مشيرة إلى أنه لا يوجد وزارة ثقافة في العالم تعمل بمنأى عن الإعلام «لازم نواجه الارهاب والتطرف بالفن والمسرح والثقافة، بدلا من حضور محاضرات لا جدوى لها». 

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية خلال مشاركته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن أكاديمية الفنون تعاني  من الإهمال حوالي 27 سنة مباني مجمدة لا يعلم عنها أحد، مضيفا " قدرنا نجتاز مراحل كتير صعبة،  وسور الأكاديمية نفسه شيلناه وعملنا مكانه سور الأذبكية الحديث". 

واستقبل أعضاء لجنة الإعلام والثقافة، الوزيرة إيناس عبدالدايم، وطرح أعضاء اللجنة عديد الأسئلة بشأن خطة الوزارة للحفاظ على الهوية المصرية في الخارج، وفي الداخل وسط شباب يهتم بمواقع "تيك توك" ولا يعرفون شيئا عن قصور الثقافة. وغياب الوزارة عن النجوع والأرياف، وعدم استغلال مخزونها الضخم من المؤلفات والاحتفاظ بها فقط على أرفف المكتبات، بدلا من رقمنتها.
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