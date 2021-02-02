نادر سعد: مشروع تطوير القرى ينفذ على 3 سنوات وسيرفع من جودة القرى

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء يعمل على تنفيذ مشروع تطوير القرى.





وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يعد الأكبر والأهم ويعد مشروع القرن، متابعا أن مشروع تطوير القرى سينفذ على 3 سنوات و سيرفع من جودة القرى.





المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الصرف الصحي كان مغطى بنسبة 12% فقط حتى 2014، مؤكد أن الصرف الصحي تزايد حجم التغطية من 12% إلى 38%. وتابع





وأشار إلى أنه نستهدف تغطية كل قرى مصر بالصرف الصحي، مؤكدا أنه لدينا قرى في مصر تحتاج إلى العديد من الخدمات الأساسية.