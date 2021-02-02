اعتماد تجديد تكليف 41 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

بيان بعض إجراءات تحسين أحوال الأئمة
- زيادة في بدل صعود المنبر قدرها (1000) جنيه في يناير 2016م.
– وزيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس ، و(800) جنيه لحملة الماجستير ، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019م.
– وزيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه ، و(300) جنيه لحملة الماجستير ، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021م.
– الأمر الذي زاد معه إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه (253%)، ليصبح (5003,54) جنيه بدلًا من (1417,1) جنيه.
– في حين بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو (3943,05) جنيه ، ليصبح الإجمالي (6692,22) جنيه بدلًا من (2749,17) جنيه.
– فيما بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو (2787,44) جنيه ، ليصبح الإجمالي (4075,54) جنيه بدلا من (1417,1) جنيه.
- توفير الزي الأزهري المجاني ، حيث تم توفير (96 ألف) زي أزهري مجاني خلال خمس سنوات ، منها (40) ألف زي أزهري تم توزيعها خلال هذا العام، وتم التعاون مع أفضل الشركات المصنعة للزي ، وفي مقدمتها مصنع المحلة للغزل والنسيج.
- توفير منح ماجستير مجانية بلغت هذا العام وحده (780) منحة ماجستير مجانية ، بإجمالي (1062) منحة مجانية شاملة الكتب والدراسة خلال أربع سنوات ، كما تم توقيع عدد من البروتوكولات مع جامعة الأزهر والجامعات المصرية ، لتوفير منح ماجستير مجانية للأئمة والواعظات.
- وذلك إضافة إلى تحسين أحوال خطباء المكافأة ، وبدلات شيوخ وأعضاء المقارئ ، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم.
- بإجمالي تكلفة تقدر بنحو سبعمائة مليون جنيه سنويا ، من الموارد الذاتية للوزارة.