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ديني

اعتماد تجديد تكليف 41 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:02 م
اعتماد تجديد تكليف
اعتماد تجديد تكليف 41 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف تجديد تكليف 41 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.

ووصل عدد الخطباء المكافأة المحالين للمعاش إلى 41 خطيب، من محافظات أسيوط، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، دمياط، سوهاج، الفيوم، القاهرة، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، الاسماعيلية.

بيان بعض إجراءات تحسين أحوال الأئمة

- زيادة في بدل صعود المنبر قدرها (1000) جنيه في يناير 2016م.

– وزيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس ، و(800) جنيه لحملة الماجستير ، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019م.

– وزيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه ، و(300) جنيه لحملة الماجستير ، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021م.

– الأمر الذي زاد معه إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه (253%)، ليصبح (5003,54) جنيه بدلًا من (1417,1) جنيه.

– في حين بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو (3943,05) جنيه ، ليصبح الإجمالي (6692,22) جنيه بدلًا من (2749,17) جنيه.

– فيما بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو (2787,44) جنيه ، ليصبح الإجمالي (4075,54) جنيه بدلا من (1417,1) جنيه.

- توفير الزي الأزهري المجاني ، حيث تم توفير (96 ألف) زي أزهري مجاني خلال خمس سنوات ، منها (40) ألف زي أزهري تم توزيعها خلال هذا العام، وتم التعاون مع أفضل الشركات المصنعة للزي ، وفي مقدمتها مصنع المحلة للغزل والنسيج.

- توفير منح ماجستير مجانية بلغت هذا العام وحده (780) منحة ماجستير مجانية ، بإجمالي (1062) منحة مجانية شاملة الكتب والدراسة خلال أربع سنوات ، كما تم توقيع عدد من البروتوكولات مع جامعة الأزهر والجامعات المصرية ، لتوفير منح ماجستير مجانية للأئمة والواعظات.

  • وذلك إضافة إلى تحسين أحوال خطباء المكافأة ، وبدلات شيوخ وأعضاء المقارئ ، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم.
  • بإجمالي تكلفة تقدر بنحو سبعمائة مليون جنيه سنويا ، من الموارد الذاتية للوزارة.
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