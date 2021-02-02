إسماعيل يوسف: شتان بين أداء الزمالك أمام المقاصة والمحلة اليوم

قال إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك الأسبق إن أداء الفريق الأول لكرة القدم أمام غزل المحلة اختلف كثيرا عن مواجهته الأخيرة ضد مصر للمقاصة وذلك عقب الخسارة في الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة الزمالك: "فرق كبير بين أداء الفريق أمام المقاصة وضد المحلة، في مباراة اليوم كان هناك استعجال كبير ،

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة الزمالك: "فرق كبير بين أداء الفريق أمام المقاصة وضد المحلة، في مباراة اليوم كان هناك استعجال كبير ، غاب التوفيق عن اللاعبين، والكرة العرضية الصحيحة الوحيدة انتهت بهدف لفرجاني ساسي".





وأضاف "استقبل الزمالك هدفين بسبب الاندفاع الزائد مما أدى لارتداد المحلة في الهجمات المرتدة ، أعتقد أن جايمي باتشيكو كان عليه تغيير فرجاني ساسي بعد تلقي البطاقة الصفراء الأولى لأن استمراره كان خطرا".



