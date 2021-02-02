برلمانية تهاجم الأوقاف: كيف يتم تجديد الخطاب الدينى مع استخدام مناهج تلقينية

سألت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عقب بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بخصوص تجديد الخطاب الديني والاجراءات العملية التي قامت بها الوزارة لتأهيل من يتولون هذه المهمة كي يقوموا بها،





وقالت النائبة: كيف يتم التجديد ونحن نستخدم نفس مناهج التفكير التلقيني القائم على الحفظ والنقل ومعظم خطباء المساجد تقليديين يستقون معلوماتهم من بطون الكتب التي تدعو للتطرف وتعتبر التفكير العلمي رذيلة وفعل من عمل الشيطان.





وأضافت قائلة :"نحن نحتاج لاعادة تأهيل الخطباء والدعاة ونحتاج لمعاهد دعوة تعتمد الاسلوب العلمي ونبتعد عن الطرق التقليدية".





وتابعت النائبة حديثها سائلة الوزير: متى يكون للوزارة دور في منع انتشار الزوايا والجوامع العشوائية، وان يكون بناء المساجد بل كل دور العبادة يسير على خطط مدروسة وخسب الاحتياجات الفعلية للمواطنين"؟





وقالت أنه اصبح بناء الزوايا العشوائي يتعارض أساسا مع دور المسجد الجامع الذي يجمع الناس ،وليس زاوية لكل اهل بيت طيب ما يصلوا فى بيتهم وخلاص، فالمسجد لجمع الناس وليس لتفريقهم في زوايا.





وتحدثت النائبة عن العمالة الخاصة بالمساجد، قائلة:يتم منذ سنوات ضم مساجد الأهالي للاوقاف دون عمالة مما يتسبب في دخولها الخدمة الرسمية دون عمالة رسمية، فلماذا لا يتم تعيين عمالة لكل مسجد يتم ضمه، حتى لا تكون بدون عمالة وتترك لعمالة غير منتظمة وغير مؤهلة.





واضافت: يعاني موظفوا الأوقاف من تدني مرتباتهم وحوافزهم كما ان أعضاء الشئون القانونية لا يتقاضون حوافز تذكر، اما يتقاضاه الائمة فهو لا يتناسب مع ما يؤدونه من مهام كبيرة تستوجب القراءة والاطلاع على كل جديد حتى يستطيعوا مواكبة العصر في خطبهم ، فكيف يا معالي الوزير يشتري الائمة الكتب، ويلبسون ملابس تليق بهم، علما بان طقم ملابس امام قد يحتاج لعدة شهور لشرائه فلماذا لا يتم تقدير حوافز مناسبة له.



