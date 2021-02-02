ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدام مرتقب.. موعد ومنافس الزمالك في المباراة المقبلة بعد الهزيمة من المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:16 م
لقاء سابق بين الزمالك
لقاء سابق بين الزمالك والاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز .
وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

بدأت المباراة بضغط قوي من لاعبي المحلة  واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون تشكيل خطر.

وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، بتمريرة من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.

وسد ساسي كرة من مسافة  بعيد ة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنها أمسك بها في النهاية.

وتعرض محمد عبد الغنى للإصابة بعد التحام شديد مع لاعب غزل المحلة ليلجأ جايمي باتشيكو إلي تغيير اضطراري في أول 26 دقيقة من المباراة.

وحاول الزمالك إحراز أولي أهدافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم يحالفهم الحظ .

وتمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.

وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفاو عقب استغلا الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك 

وخاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي 

خط الهجوم: يوسف أوباما

بينما بدا غزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : عمرو شعبان  
خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد
خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى –  هشام عادل
خط الهجوم: إسلام فؤاد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يسيطر على أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وغزل المحلة

إصابة دموية لـ محمد عبد الغني خلال مواجهة الزمالك وغزل المحلة

التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول بين المحلة والزمالك

65 دقيقة.. الزمالك يضغط والمحلة يحافظ على نظافة شباكه

بعد إهدار العديد من الفرص .. فرجاني ساسي يحرز الهدف الأول لـ الزمالك في شباك زعيم الفلاحين

زعيم الفلاحين يستذئب أمام الزمالك.. عبده يحيى يتعادل لـ فريقه بعد 5 دقائق من تقدم الملكي

ترشيحاتنا

خاص.. شاهد أبرز النجوم في حفل زفاف لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي

القادم من امتداد رمسيس والقاهرة الجديدة.. تحويلات مرورية جديدة.. تعرف عليها

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

الفلوس حتعملك إيه؟ شادي محمد يفتح النار على رمضان صبحي

كورونا تعود.. إجراءات سعودية جديدة لمواجهة الفيروس

قائد الانقلاب في ميانمار يخرج عن صمته: ما فعلناه كان حتميا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع

بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر