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بصوت مدحت شلبي .. تعليق ناري من تامر أمين على مباراة الزمالك والمحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:15 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن شهر فبراير من الأشهر الجميلة، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص تخاف من هذا الشهر، ولكن هذا الشهر سيكون من الأشهر الجميلة.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن اليوم شهد مفاجأة مدوية، بصوت الكابتن  مدحت شلبي، وهو خسارة الزمالك من فريق غزل المحلة.

ولفت إلى أن تاريخ غزل المحلة لا أحد يستطيع الحديث عنه، موضحًا أن فريق المحلة فى الماضى كان من أقوى الفرق، ولكن فى هذا التوقيت يعتبر صاعدا من الدرجة الثانية.

وأوضح أن إمكانيات المحلة محدودة، ولذلك كان يلعب مع الزمالك بقدر ما يمتلكه.

 وأشار إلى أن غزل المحلة حول تأخره بهدف للفوز بـ هدفين لـ هدف بالدوري المصري.

وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

تمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.

وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفوز عقب استغلال الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك.

وحقق غزل المحلة الانتصار الأول على نادي الزمالك داخل استاد غزل المحلة منذ 34 عاما ليكتب التاريخ من جديد عقب صعوده إلي صفوف الدوري المصري من جديد .


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