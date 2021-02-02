بصوت مدحت شلبي .. تعليق ناري من تامر أمين على مباراة الزمالك والمحلة

قال الإعلامي تامر أمين، إن شهر فبراير من الأشهر الجميلة، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص تخاف من هذا الشهر، ولكن هذا الشهر سيكون من الأشهر الجميلة.
وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن اليوم شهد مفاجأة مدوية، بصوت الكابتن مدحت شلبي، وهو خسارة الزمالك من فريق غزل المحلة.
ولفت إلى أن تاريخ غزل المحلة لا أحد يستطيع الحديث عنه، موضحًا أن فريق المحلة فى الماضى كان من أقوى الفرق، ولكن فى هذا التوقيت يعتبر صاعدا من الدرجة الثانية.
وأوضح أن إمكانيات المحلة محدودة، ولذلك كان يلعب مع الزمالك بقدر ما يمتلكه.
وأشار إلى أن غزل المحلة حول تأخره بهدف للفوز بـ هدفين لـ هدف بالدوري المصري.