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برلمان

برلماني: صناعة النسيج ليست مجرد بشكير وقميص

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:41 ص
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بإنشاء الهيئة العليا لصناعة الغزل والنسيج لتكون بمثابة "المظلة الشرعية لها" ليكون هناك استراتيجية متكاملة لإعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

وقال "بلال" إن صناعة النسيج ليست مجرد "بشكير" و"قميص" لكنها مصدر أكل عيش مدينة كاملة، بل و30% من العمالة المصرية، مشيرًا إلي أن المصانع تشتكي من عدم وجود قطن أو عزل  متسائلا : ألا تستحق هذه الصناعة الدعم.

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