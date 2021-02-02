المحلة راح مرة واحدة وأحرز هدفين.. تامر أمين يعلق على خسارة الزمالك اليوم

قال الإعلامي تامر أمين، إن فريق غزل المحلة فاز اليوم على فريق نادي الزمالك بالدوري المصري، موضحا ان المحلة راح على مرمى الزمالك بفرصة واحدة وحقق هدفين.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الهدف الثانى للمحلة كانت غلطة من دفاع الزمالك وليست هجمة لـ فريق المحلة.

ولفت إلى أن الزمالك كان فى يده تحقيق الثلاث نقاط اليوم ولكن فريق المحلة قدم مباراة حصل منها على ما يحتاجه.

وأوضح أن مدرب الزمالك لم يجهز لهذه المباراة ولذلك تعرض للهزيمة.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #غزل المحلة بعد الفوز على الزمالك في مباراة اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كانوا بيقولوا طارق حامد مأجر ملعب غزل المحلة علشان يتدرب فيه والأهلي خايف يروح هناك أهو المحلة رزعهم هدفين وخد ٣ نقط منهم" و"‏بمناسبة ماتش المحلة أول أهداف شيكابالا مع الزمالك كانت في فريق غزل المحلة".









وقال آخرون "‏‎والله زمان ي غزل المحلة" و"‏باتشيكو نموذج مبهر للمدرب اللي بيعمل كل حاجة غلط، أنا أول مرة في حياتي حرفيا أشوف مدرب مستهتر وجبان في نفس الماتش، قائمة غريبة وتشكيل مش مناسب، غير التغييرات المتأخرة في ماتشات انت محتاجها وتبديلات غريبة غير مبررة في ماتشات انت مش محتاجها ‎#الزمالك ‎#الزمالك_غزل_المحلة".









وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.





بدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي المحلة واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون تشكيل خطر.



