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تاج الدين: هذا الإجراء يمنع حدوث موجة جديدة من كورونا في مصر.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:25 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك انخفاض في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وبالتالي انخفض  تردد الحالات على المستشفيات .

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة  واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي كي لا تحدث أي موجة جديدة من فيروس كورونا".
 
وتابع محمد عوض تاج الدين:" التغيير في البروتوكول ليس جوهريا ولكنه يضمن توفير أفضل علاج للحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة".

 واكمل محمد عوض تاج الدين:"  هناك أولوية في الحصول على لقاح كورونا بداية من الأطقم الطبية التي تواجه الفيروس على خط الدفاع الأول ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن".

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