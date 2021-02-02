تاج الدين: هذا الإجراء يمنع حدوث موجة جديدة من كورونا في مصر.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك انخفاض في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ، وبالتالي انخفض تردد الحالات على المستشفيات . المصابةالمستشفيات





وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي كي لا تحدث أي موجة جديدة من فيروس كورونا".

وتابع محمد عوض تاج الدين:" التغيير في البروتوكول ليس جوهريا ولكنه يضمن توفير أفضل علاج للحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة".





واكمل محمد عوض تاج الدين:" هناك أولوية في الحصول على لقاح كورونا بداية من الأطقم الطبية التي تواجه الفيروس على خط الدفاع الأول ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن".



