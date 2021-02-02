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برلمان

وزيرة الثقافة للنواب: نصبنا مسارح في الشارع.. و73% من الميزانية تذهب للرواتب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:33 م
وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن 73% من ميزانية الوزارة تذهب للرواتب.

وأضافت "أبواب الميزانية مُقسمة ولا نملك إعادة تقسيمها، لكننا أنجزنا كثيرًا جدا من المواقع الثقافية، وخاطبنا كل القطاعات وجمّعنا المبالغ الذي يحتاج إليه كل قطاع حتى نتمكن من تغطية ميزانيته، لكن 73% من ميزانية الوزارة يتم دفعها رواتب".

وتابعت أثناء اجتماعها بأعضاء لجنة الإعلام لمناقشة بيانها أمام نواب اللجنة، أن الوزارة نصبت فى الشارع المسارح والمسارح المتنقلة، موضحة "كل مكان نعمل مكتبة على قدر إمكانياتنا، وإحنا عارفين إن العائد الأهم تحقيق الهدف وليس العائد المادى".

وأوضحت وزيرة الثقافة: "بداية الأزمة أنشأنا مسارح مفتوحة عشان صعب نشتغل فى مسارح مغلقة واشتغلنا وحققنا اللى كان محتاجه المصريين فى وقت العالم كله كان ضلمة، وفى ظل هذه الظروف مستغلناش الوضع وجعلنا تلك المسارح للربح".

وطرح أعضاء اللجنة عديد الأسئلة بشأن خطة الوزارة للحفاظ على الهوية المصرية فى الخارج، وفى الداخل وسط شباب يهتم بمواقع "تيك توك" ولا يعرفون شيئا عن قصور الثقافة، وغياب الوزارة عن النجوع والأرياف، وعدم استغلال مخزونها الضخم من المؤلفات والاحتفاظ بها فقط على أرفف المكتبات، بدلا من رقمنتها.

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