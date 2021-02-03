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اقتصاد

بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:02 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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هاجر رزق
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، استقرارا على تراجع ختام تعاملات الأمس الذي كان بواقع جنيهين لكل جرام، حيث بلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا في مصر 808 جنيهات للجرام، وذلك دون مصنعية.

أسعار الذهب
وينشر موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 3-2-2021.

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- سعر جرام الذهب عيار 24 
هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 923 جنيهًا، وهو العيار الأعلى في مصر.

- سعر جرام الذهب عيار 21 
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 808 جنيهات، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 694 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6464 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.

سعر أوقية الذهب 
فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27720 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب 
سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 923 ألف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات الآن نحو 1836 دولارا.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
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