العلاقات الدولية بحلوان: التعاون مع جامعة سيمبيوزيس يهدف لإكساب الطلاب مهارات متميزة لسوق العمل

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان سلسلة محاضرات افتراضية بالتعاون مع جامعة سيمبيوزيس بالهند وكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان ،وذالك فى إطار جهود التدويل الافتراضى للأنشطة التدريسية بالجامعة .





وصرحت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بأن هذه السلسلة من المحاضرات هي اول تعاون دولي بين جامعة حلوان وجامعة سيبميوزيس بالهند وتلقي مكتب العلاقات الدولية ردود أفعال إيجابية تفاعلية من الطلاب لهذا النوع من الأنشطة كما أعربوا عن بالغ سعادتهم لوجود مثل هذه الأنشطة التي ساهمت في زيادة المعرفة و أكساب المهارات اللازمة والداعمة والتى تسهم بشكل كبير فى التأهيل لسوق العمل عن طريق هذه التجربة الفريدة.





اقرأ أيضا:









تضمنت سلسلة المحاضرات تدريس 4 محاضرات افتراضية، بدأها الدكتور رامكريشنا مانتكر بعنوان “logistics Industry in India: Overview of the sector& its contribution to economic sector” ثم محاضرة اخري بعنوانChannel Distributions: Concepts, theory and case studies”," قدمتها الدكتورة ياشومانديرا خردي و محاضرة اخري قدمتها الدكتورة خشبو ثاداني بعنوان "Introduction to the logistics sectror and the role of logistics sector in development” واختتمت سلسلة المحاضرات بمحاضرة “Entrepreneurial ecosystem in india:Strucure& Cases” بإدارة الدكتور سوريدندرا كانسارا.









وتمت اقامة المحاضرات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.