مبدع بالفطرة.. فنان يحول قشر البيض إلى لوحات وتحف فنية في الأقصر .. شاهد

بدقة متناهية وحرفية فنية بالغة يحول " علاء القاضي " قشر البيض الى قطع فنية مميزة عبر نحت رسوم عليه بأداة خاصة يقدم من خلالها تصميمات وزخارف وآيات قرآنية على قشر البيض .





" علاء القاضي " ، اسمه بالكامل "علاء على خليل " من مواليد عام 1958 ومقيم بمحافظة الاقصر ، حاصل على دبلوم ادارة وسكرتارية وحصل على دبلوم الخطوط العربية عام 2010، وحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى دبلوم التخصص فى الخطوط العربية والتذهيب عام 2012، شارك " علاء " فى العديد من المعارض المصرية والعربية .





وقال" علاء " انه منذ ان كان بالمرحلة الابتدائية أتقن فن الخط العربي ، وفى يوم من الايام اثناء مشاهدته لاحد البرامج التليفزيونية رأى احد اليابانيين يقوم بتصفية البيضة وتقسيمها الى نصفين دون ان تنكسر ، وهنا جاءت الفكرة فى ان يقوم بعمل ثقب صغير بالبيضة وتصفيتها ونحت اشكال فنية وآيات قرأنية عليها .





وأضاف " القاضي " انه بدأ أولا فى النحت على بيض الأوز لكبر حجمه نسبيا ، ثم اتجه الى النحت على بيض النعام لقوة تحمله للنحت وسمك قشرته مع كبر حجمه وحول البيض الى لوحات فنية مزينة بآيات القرآن الكريم مشيرا الى انه يقوم بالنحت على بيضة النعام خلية نحل بها 280 ثقبا عبارة عن 20 صفا بإشكال مختلفة فى 14 خطا عرضيا ، كما نحت سورة الإخلاص كاملة على بيضة النعام ، مشيرا إلى أن هناك اسلوب التطريز على قشور البيض حيث يتم تقسيمه الى وحدات متساوية تماما وتفتح بمفصلة تم تصنيعها يدوى مبطنة من الداخل بالمخمل و الشموزت .

واوضح " القاضي " انه يستغرق من 15 يوما الى 30 يوما فى كتابة بيضة واحدة مستخدما فيها الخط الثلث او الفارسي وهما من أصعب الخطوط ولكن أجملها مشيرا إلى انه يقوم بالنحت البارز والغائر وهو يحتاج الى تركيز عالى لان اى خطأ فيه يؤدى الى كسر البيضة .





واختتم " القاضي " حديثة بانه يسعى الى عمل معرض فني له يضم فيه جميع أعماله الفنية ،لانه لا يسعى مطلقا بيع أعماله لكنه فقط يعرضها على المهتمين بالخط العربي و النحت على قشور البيض .







