برلمانية تطالب بإنشاء دار استضافة للمرأة المعنفة في كفر الشيخ

طالبت الدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإنشاء دار استضافة بمدينة كفر الشيخ، تُخصص للسيدات المعنفات اللائي يتعرضن للعنف ويطردن من منازلهن برفقة أولادهن، إضافةً إلى الفقيرات المُسنات.





ووجهت "الطنباري"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والعاملين بالوزارة والمديريات على مجهودهم الكبير خاصة فيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة"، مطالبة في الوقت نفسه بفحص الطلبات المقدمة من بعض المواطنين الذين يحتاجون لإدراجهم في برنامج "تكافل وكرامة" للحصول على المساعدات النقدية.





وأشادت عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، بدور الرائدات الريفيات لما يقمن به من دور مهم في كافة برامج التوعية السياسية والاجتماعية ولهن دور كبير في تنظيم الأسرة ومحو الأمية، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ بها 98 رائدة ريفية في التضامن يُعانين من تأخر الأجور الخاصة بهن أحيانًا لمدة 3 شهور ويجب إعادة النظر إليهن والاهتمام بهن.





كما طالبت "الطنباري"، بوضع السيدات اللائي يمتهن مهنة الصيد" الصيادات" في محافظة كفر الشيخ تحت مظلة التأمين الاجتماعي والرعاية وتفعيل دور نوادي المرأة والأسرالمنتجة لتكون مصدر للدخل والإنتاج خاصة للمرأة الريفية.



