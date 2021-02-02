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أخبار البلد

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تصدر قرارا بشأن فرعية المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:49 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، برئاسة الأستاذ مجدي سخي وكيل النقابة، قرارا من ستة بنود بشأن موقف انتخابات مجلس نقابة المحلة الكبرى عقب الحكم الصادر بتاريخ 31 يناير الماضي من محكمة القضاء الإداري

 وجاء نصه كالآتي:
- بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس النقابة العامة بتاريخ 28/11/2020 بشأن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية.
- وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
- وعلى قرار هيئة قضايا الدولة بشأن الموافقة على الإشراف على إجراء العملية الانتخابية.
- وعلى الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2021 في الدعوى رقم 25294 لسنة 75 ق، والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعلى تأشيرة الأستاذ نقيب المحامين على الحكم.
تقرر الآتي:
أولًا: وقف الإجراءات التي تمت بشأن فتح باب الترشح لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، واعتبارها كأن لم تكن.
ثانيًا: تكليف إدارتي الحاسب الآلي والسجلات بتحديد الأسماء المقيدة بجدول ثالث المحلة، وفتح باب التقدم للنقل وفقا للضوابط المحددة من النقابة، وذلك من يوم 3/2/2021 وحتى يوم 9/2/2021.
ثالثًا: إعادة فتح باب الترشح على مقاعد النقابة الفرعية لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، وذلك اعتبارًا من 10/2/2021 وفقًا للجدول الزمني المرفق بالقرار، وتجرى الانتخابات يوم 23/3/2021، والإعادة يوم 30/3/2021.

رابعًا: في حالة التقدم للترشح على أي من مقاعد نقابة المحلة الكبرى وسبق له التقدم في الانتخابات التي كان مقررًا إجرائها يوم 8/2/2021، يعفى من الكشف الطبي وتقديم الشهادات المطلوبة ويكتفى بالطلب الكتابي بالتقدم للترشح.
خامسًا: تخطر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بذلك القرار.
سادسًا: ينفذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرا في 2/2/2021
                          
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