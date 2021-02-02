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رياضة

سامي يستقر على 20 لاعبا استعدادا للإسماعيلي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:49 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
استقر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما غدا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وجاءت قائمة سموحة كالتالي :-

حراسه المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف".

خط الدفاع: رجب نبيل و محمود عزت ومحمد عبد المنعم وأطهر الطاهر ومحمد الترهونى وأحمد جمال".

خط الوسط: محمود حليمو وأحمد حمص و على عزال و محمد كناريا واسلام جمال ومصطفى فتحى ورفيق كابو و عبد الكبير الوادى ".

خط الهجوم: ديريك نسيبامبى و حسام حسن وأحمد عبد القادر ومحمد نادى".

ورفض أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة الاعتماد على الصفقات الجديدة والتي تعاقد معاها مجلس إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل إنهاء البرنامج البدني 
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