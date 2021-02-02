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أخبار العالم

محاكمة غير دستورية.. محامو ترامب يهاجمون لائحة الاتهام ضده

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:39 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
نفى محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضلوعه في التمرد ضد الحكومة أو محاولته التدخل في عملية فرز الأصوات الانتخابية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال محامو ترامب، اليوم الثلاثاء إن مجلس الشيوخ ليس لديه سلطة لمحاكمته كمواطن عادي واتهامه بالتحريض على اقتحام الكونجرس، مؤكدين أن هذه المحاكمة غير دستورية خاصة بعد مغادرته البيت الأبيض.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قدم موجزا قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، وذلك بعد أحداث اقتحام الكونجرس.

واستعرض النواب المسؤولون عن ملف التهم التي قدموها لمجلس الشيوخ، لائحة الاتهام ضد ترامب، مؤكدين أنه خان قسم المنصب الذي كان يشغله، وحرض حشودا عنيفة لمهاجمة مبنى الكابيتول خلال الجلسة المشتركة، مما أعاق تأكيد الكونجرس للرئيس جو بايدن كفائز في الانتخابات.

واتهموا ترامب بتعريض حياة أعضاء الكونجرس للخطر والأمن القومي أيضا، مشيرين إلى أن ما قام به ترامب كفيل بمنعه من تسلم أي منصب فيدرالي في المستقبل.

وأشارت إلى أن ترامب هدد الديمقراطية الأمريكية، وعرض الأمن القومي للخطر، متهمة إياه بالخيانة غير المسبوقة.

وتعد اللائحة المقدمة من مجلس النواب هي الأولى من بين عدة ملفات قانونية تم تقديمها قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير، بعد أسابيع من تصويت مجلس النواب على عزله بعد أعمال الشغب.

فيما تركز قضية المساءلة على خطاب ترامب قبل وأثناء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل حشد من أنصاره، الذين سعوا إلى تعطيل تصديق الكونجرس على نتائج الهيئة الانتخابية التي تظهر الرئيس جو بايدن على أنه المنتصر.

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