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توك شو

جهاز أكتوبر يعلق على أزمة انفجار ماسورة مياه في المدينة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:49 م
انفجار ماسورة مياه
انفجار ماسورة مياه
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عادل نصار
قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه حدث كسر في خط مياه على طريق في المدينة، مضيفا أن هذا الأمر تسبب في تجمعات كبيرة للمياه.

وأكد الشربيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حدث كسر لماسورة مياه بالقرب من هايبر في 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن المياه تسببت في أزمة حقيقة وجاري التعامل مع الأمر. 

وتابع: نقوم حاليا بشفط المياه من خلال 10 سيارات شفط، وما حدث أمر وارد وخط المياه تابع لشركة الجيزة ويمر بـ 6 أكتوبر.

وفي السياق نفسه أشار المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن موقع كسر خط المياه حساس لذلك تسبب في بعض التكدسات المرورية.

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