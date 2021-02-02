ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المجلس المصري يكشف أسباب زيارة رئيس الكونغو لمصر قبل توليه الاتحاد الأفريقي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:14 م
زيارة رئيس الكونغو
زيارة رئيس الكونغو لمصر
Advertisements
ندى رأفت

عقب السفير صلاح حليمة ، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ، حول توقيت زيارة رئيس الكونغو لمصر ، قبل توليه الاتحاد الأفريقي ، قائلًا : " لا شك أن هذا التوقيت له أهمية بالغة ،مضيفًا أن مصر مازالت حتى هذه اللحظة لها سيطرة إفريقية ، وذلك بحكم رئاستها للإتحاد الأفريقي في عام 2019 .

وأضاف " صلاح حليمه " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن مصر والكونغو دولتان محوريتان في القارة الأفريقية ، مضيفًا أن لهما وزن وتأثير على مجريات الأمور الدولية .

وتابع ، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ، أن مصر والكونغو لهما وجهة نظر تتطابق وتتماثل مع وجهة نظر دول حوض النيل في قضية سد المهضة ، مشيرًا إلى أنهم يتخذوا من القانون الدولي ، والاتفاقيات الثلاثية ، مُنطلقًا من أجل تحقيق التعاون وليس التصادم بين دول حوض النيل .

وأشار " حليمه " ، إلى أن تعهد رئيس الكونغو بأنه سيعمل خلال رئاسته للإتحاد الأفريقي على حل قضية سد النهضة ، مضيفًا أن لا شك أن هذا التعهد سبق بأن رئيس الكونغو قام بعدة خطط وترتيبات ولقاءات مهدت حتى يُعلن هذا الإلتزام بشكل واضح قبل توليه بعدة أيام ، بالإضافة إلى أن هذه الأزمة لها أولوية والتأثير في الأمن والاستقرار .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبيل تولى الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقى.. مستشار وزير الرى السابق يكشف خطوات حل أزمة سد النهضة

قبيل تولى الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقى.. خبراء يتوقعون السيناريو الجديد فى قضية سد النهضة ويكشفون كيف تكبدت مصر مبالغ طائلة بسبب تداعياته؟

رئيس الكونغو: أسعى خلال رئاستي للاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة

تطرقت لـ سد النهضة.. نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع رئيس الكونغو الديمقراطية

خبير مائي: الكونغو تمتلك كل أسباب النجاح للضغط على أثيوبيا وحل أزمة سد النهضة

اتفاق وتعاون وملف سد النهضة بالمقدمة.. أهم ما جاء في لقاء السيسي مع رئيس الكونغو

ترشيحاتنا

شهرة كرتونية آخرها سجن القناطر.. تامر أمين يوجه رسالة لـ مودة الأدهم وحنين حسام

المدرب اللي يخاف يستحمل.. تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على هزيمة الزمالك أمام المحلة ..شاهد

استعدادا لاستئناف الرحلات المباشرة .. تفاصيل أسبوع تفتيش روسي بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

ميركاتو يناير.. 56 صفقة جديدة في الدوري الممتاز.. الزمالك والمقاصة نجوم اللحظات الأخيرة

أحمد موسى يعرض تعقيب محمد أبو العينين وكيل النواب على بيان وزير الأوقاف

بعد خسارة الزمالك من المحلة.. شردي: متعودين.. وسنظل أوفياء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري 488 تكسر كل قواعد الدهانات بإصدار مذهل

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

تعرف على مواصفات وأسعار.. رينو كادجار موديل 2021