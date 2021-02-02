المجلس المصري يكشف أسباب زيارة رئيس الكونغو لمصر قبل توليه الاتحاد الأفريقي

عقب السفير صلاح حليمة ، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ، حول توقيت زيارة رئيس الكونغو لمصر ، قبل توليه الاتحاد الأفريقي ، قائلًا : " لا شك أن هذا التوقيت له أهمية بالغة ،مضيفًا أن مصر مازالت حتى هذه اللحظة لها سيطرة إفريقية ، وذلك بحكم رئاستها للإتحاد الأفريقي في عام 2019 .
وأضاف " صلاح حليمه " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة
" ، أن مصر والكونغو دولتان محوريتان في القارة الأفريقية ، مضيفًا أن لهما
وزن وتأثير على مجريات الأمور الدولية .
وتابع ، نائب رئيس المجلس المصري للشئون
الأفريقية ، أن مصر والكونغو لهما وجهة نظر تتطابق وتتماثل مع وجهة نظر دول حوض
النيل في قضية سد المهضة ، مشيرًا إلى أنهم يتخذوا من القانون الدولي ،
والاتفاقيات الثلاثية ، مُنطلقًا من أجل تحقيق التعاون وليس التصادم بين دول حوض
النيل .
وأشار " حليمه " ، إلى أن تعهد رئيس
الكونغو بأنه سيعمل خلال رئاسته للإتحاد الأفريقي على حل قضية سد النهضة ، مضيفًا
أن لا شك أن هذا التعهد سبق بأن رئيس الكونغو قام بعدة خطط وترتيبات ولقاءات مهدت
حتى يُعلن هذا الإلتزام بشكل واضح قبل توليه بعدة أيام ، بالإضافة إلى أن هذه
الأزمة لها أولوية والتأثير في الأمن والاستقرار .