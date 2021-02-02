المجلس المصري يكشف أسباب زيارة رئيس الكونغو لمصر قبل توليه الاتحاد الأفريقي

عقب السفير صلاح حليمة ، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ، حول توقيت زيارة رئيس الكونغو لمصر ، قبل توليه الاتحاد الأفريقي ، قائلًا : " لا شك أن هذا التوقيت له أهمية بالغة ،مضيفًا أن مصر مازالت حتى هذه اللحظة لها سيطرة إفريقية ، وذلك بحكم رئاستها للإتحاد الأفريقي في عام 2019 .

وأضاف " صلاح حليمه " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن مصر والكونغو دولتان محوريتان في القارة الأفريقية ، مضيفًا أن لهما وزن وتأثير على مجريات الأمور الدولية .

وتابع ، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ، أن مصر والكونغو لهما وجهة نظر تتطابق وتتماثل مع وجهة نظر دول حوض النيل في قضية سد المهضة ، مشيرًا إلى أنهم يتخذوا من القانون الدولي ، والاتفاقيات الثلاثية ، مُنطلقًا من أجل تحقيق التعاون وليس التصادم بين دول حوض النيل .

وأشار " حليمه " ، إلى أن تعهد رئيس الكونغو بأنه سيعمل خلال رئاسته للإتحاد الأفريقي على حل قضية سد النهضة ، مضيفًا أن لا شك أن هذا التعهد سبق بأن رئيس الكونغو قام بعدة خطط وترتيبات ولقاءات مهدت حتى يُعلن هذا الإلتزام بشكل واضح قبل توليه بعدة أيام ، بالإضافة إلى أن هذه الأزمة لها أولوية والتأثير في الأمن والاستقرار .