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بين الناس

"إحنا في الشارع".. استغاثة مواطن من الإسكندرية بتوفير شقة له وأولاده

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:55 م
صدى البلد
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يارا عمرو
استغاث المواطن محمد علي محمد، بمحافظ الاسكندرية، وبأهالي الخير بمنطقة أبو تلات داخل العجمي، لمساعدته في تأجير إحدى الشقق الصغيرة من أجل العيش بها، بسبب طرده من شقته الأولي لعدم قدرته علي دفع الإيجار. 

ويقول محمد على في رسالته: "صاحب العمارة اللي كنت ساكن فيها طردني أنا وأولادي الاثنين الصغيرين، علشان مش معايا فلوس ادفع الإيجار، والقي بكل ممتلكاتنا في الشارع، ولا يوجد اي مكان اذهب له انا وأولادي، هنعيش في الشارع". 

وناشد محافظ الإسكندرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير شقة صغيرة تسعة هو وأولاده الصغار، خائفًا عليهم من العيش في الشارع في هذا الشتاء القارس. 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم: 

01010994935

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"إحنا في الشارع".. استغاثة مواطن من الإسكندرية بتوفير شقة له وأولاده
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