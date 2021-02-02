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رياضة

التعادل السلبي يخيم على أحداث الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي والمصري بالدوري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:49 م
البنك الأهلي والمصري
البنك الأهلي والمصري
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محمد رشاد
خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي ومضيفه المصري البورسعيد فى المباراة  التى تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية  فى إطار مباريات الإسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مرت 10 دقائق أولى من السيطرة المتبادلة من قبل لاعبي الفريقين فجاءت الخطورة الأولى بالدقيقة 9 من تسديدة للاعب البنك الأهلي محمد بسيوني ارتطمت بقدم زميله فادي فريد لترتطم في القائم.

ووصل  الفريقين للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مستمرًا بينهما دون أي خطورة فعلية عل المرمى.

بعدها اطلق الجكم عبد العزيز السيد صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. 

ويدخل المصري المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 رصيد 8 نقاط.




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