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متعاطف مع جماهير القلعة البيضاء.. تامر أمين: الأهلي سافر مونديال الأندية وساب الزمالك يتغلب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:53 م
الزمالك
الزمالك
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن فريق نادى الزمالك لم يستغل سفر النادى الأهلى لـ قطر للمشاركة فى بطولة العالم للأندية، وتحقيق الانتصارات فى الدوري. 

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن " النادي الأهلي سافر و ساب الزمالك بس الزمالك اتهزم من غزل المحلة".

ولفت إلى أن الجميع لم يتوقع فوز المحلة فى مباراة اليوم، وان التعادل كان أكبر الطموحات، ولكن المحلة حقق المفاجأة وفاز على الزمالك بنتيجة 2-1.

وأوضح أنه متعاطف مع جماهير الزمالك، معلقًا : " انا أهلاوي بس متعاطف معاهم ". 

وأشار إلى أن، مدرب الزمالك لم يجهز لهذه المباراة و تعامل معها على أنه سيفوز، ولم يضم اللاعبين الجدد.

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