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رياضة

رمضان صبحي يتوج بجائزة هرم الشهر مع بيراميدز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:45 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
حصل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على جائزة لاعب شهر يناير، فيما يعرف داخل النادي بـ"هرم الشهر"؛ بعد أداء اللاعب الرائع مع الفريق في المرحلة الأخيرة في الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم اختيار رمضان صبحي لاعب الشهر في بيراميدز بناءً على تصويت لاعبي فريق الكرة، بعد أدائه المبهر في الفترة الأخيرة وتسجيله 5 أهداف في الدوري والمنافسة على لقب هداف البطولة.

ومن جانبه، حرص ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي على الاحتفال برمضان صبحي، وسط اللاعبين والجهاز الفني، موجهًا إليه التهنئة على الأداء الرائع الذي يقدمه، متمنيًا له الاستمرار في المستوى المبهر وتسجيل الأهداف، مؤكدًا أن التقليد الخاص باختيار أفضل لاعب في الشهر مستمر في المرحلة المقبلة، وكل لاعب يجتهد سينال التكريم المناسب.

وأبدى رمضان صبحي سعادته البالغة باختيار زملائه له كلاعب الشهر في بيراميدز، موضحا أن ما يقدمه لا يخصه فقط بل مجهود الفريق بالكامل وجميع اللاعبين.

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