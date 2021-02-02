الوزراء: نستهدف تغطية كل القرى بالصرف الصحى ضمن حياة كريمة.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أنه لأول مرة فى التاريخ تدشين مبادرة واحدة تستهدف تحسين حياه 58 مليون مواطن أى نصف سكان مصر سيستفيدوا من "حياه كريمة".





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن رئيس الوزراء يعقد يوميا اجتماعات لتحديد الاطار الزمنى وتحديد الخطوط العريضة مشيرا إلى أن المرحلة الاولى ستشمل 51 مركز من إجمالي 175 مركز المستهدف على باقي المراحل.





وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن تلك المبادرة يجب أن تكون انعكاسا لمتطلبات المواطن، مؤكدا أننا سنركز فى القرى المحرومة من الصرف الصحي، حيث أن 38% من القرى يوجد بها صرف صحي فقط وسنعمل على الوصول للباقي.





وأشار سعد إلى أنه نستهدف تغطية كل قرى مصر بالصرف الصحي، مؤكدا أنه لدينا قرى في مصر تحتاج إلى العديد من الخدمات الأساسية.



