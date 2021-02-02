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ديني

إنهاء خدمة إمامين بأوقاف بورسعيد والغربية وطبيب بمستشفى الدعاة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:54 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء خدمة كل من :
1. أشرف إبراهيم فهيم عبد الرحيم – إمام وخطيب بمديرية أوقاف بورسعيد .
2. عبد الناصر شاكر محمد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية .
وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتي أوقاف بورسعيد والغربية على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا , أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي  

إنهاء خدمة طبيب بشري بمستشفى الدعاة لانقطاعه عن العمل
أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة  أحمد محمد رمزي محمد عدوي طبيب بشري بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف , وذلك لانقطاعه عن العمل ، ومن تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بمستشفى الدعاة ولا بأي جهة من جهات الأوقاف .

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