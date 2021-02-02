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برلمان

برلماني يطالب بإلغاء اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا لهذا السبب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:03 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب بالغاء الاتفاقيات التجاره بين مصر وتركيا مؤكدا بانها تضر اكثر ماتنفع وتودي الي اعاقة الصناعه في مصر لانها تاتي بزيرو جمارك وعدم تنافسيه بين المنتج المصري والتركي مما يسبب ضرر للصناعه المصريه .

واضاف عمران خلال تعقيبه علي الوزيرة نيفين جامع ، وزيرة الصناعه والتجاره بانه لابد ان يتم دراسة متانيه لكل خطوط الانتاج ولايتم منح الاستثمارات الابعد دراسة الاسواق المحليه جيدا.

ولفت عمران بانه لابد من اقرار عدد من الطرق لتوطين العديد من الصناعات حيث انه من الملاحظ ان الصناعات كتيره ومكرره والمعروض اكتر من الطلب مما يتسبب في ركود للسلع و تضر اكتر من الافادة .
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