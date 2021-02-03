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تعليم

وزير التعليم: مصر تخطط لتوطين صناعة السيارات في مصر.. ولهذا أنشأنا مدرسة فولكس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:01 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن السر وراء الاهتمام بإفتتاح وتشغيل أول مدرسة متخصصة بمجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر ، تحت اسم مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بالعام الدراسي 2021 /2022.

حيث أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تخطط حاليا لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر، وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لهذا تولي الدولة المصرية حاليًا اهتمام كبير نحو افتتاح مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال السيارات، لتحفيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، مواكبة التقدم العالمي في  مجال صناعة السيارات والآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.



وقال وزير التربية والتعليم : بشكل عام ، نخطط حاليا لـ زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر ، وإدراج العديد من التخصصات الجديدة وفق احتياجات سوق العمل وبما يتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030.

وأضاف وزير التربية والتعليم : هدفنا توفير تعليم فني يجمع بين الجانبين النظري والعملي بما يُمَكّن الطلاب من اكتساب التقنيات والمهارات والقدرات  اللازمة لسوق العمل.

وكانت قد وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امس الإثنين، بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بالعام الدراسي 2021 /2022.

ووقع البروتوكول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكريم نجار، ممثل مجموعة فولكس فاجن في مصر، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات الوزارة ومجموعة فولكس فاجن.
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