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نادر سعد: مشروع تطوير القرى الأهم والأكبر.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:57 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء
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محمود محسن
أكد المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن مشروع تطوير القرى يعد الأكبر والأهم ويعد مشروع القرن، متابعا أن مشروع تطوير القرى سينفذ على 3 سنوات و سيرفع من جودة القرى.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن إنه تم إنشاء 30 تجمع عمراني جديد من 2014، مضيفا: قمنا بتحسين جودة الحياة في التجمعات العمرانية.

وتابع المتحدث  بأسم مجلس الوزراء أن 58 مليون مواطن مصري سيستفيدون من مشروع تطوير الريفو تم عرض نموذج لقرية القلمينا بقنا اليوم بمجلس الوزراء وتعرفنا على احتياجاتهم.

وأشار سعد إلى أن أنه تم تحقيق  إنجاز حقيقي في التجمعات العمرانية.
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