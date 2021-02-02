هبة البشبيشي: زيارة رئيس الكونغو تحمل رسائل كثيرة

علقت الدكتورة هبه البشبيشي المتخصصة في الشئون الأفريقية، على زيارة رئيس الكونغو لمصر، قائلة :"في غاية الأهمية وتحمل رسائل كثيرة".





وأضافت البشبيشي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي استقبال الرئيس الضيف بشكل رائع ومحترم، متابعا أن هناك تقدير كبير من جانب القيادة السياسية المصرية للقيادة السياسية في الكونغو الديمقراطية.





وأكدت مصر تدعم أفريقيا وعملية التنمية التي تحدث بها، مشيرة إلى أن مصر تقوم تحالفات إفريقية على أعلى مستوى.





وتابعت أن مصر بلد الأمان لكل أبناء إفريقيا، لافتة إلى أن أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا رجل دموي.





وفي السياق نفسه أشارت إلى أن الكونغو الديمقراطية عبرت من حالة القتال المستمر إلى التعايش والتعاون، مؤكدة أن مصر تدعم دولة الكونغو على كافة المستويات.



