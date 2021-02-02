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ثقافة

مجلس إدارة المتحف المصرى الكبير يناقش تطورات الأعمال والموقع الإلكتروني

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:19 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار،  بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة بشأن تطورات الأعمال بالمتحف.

كما تم استعراض الموقع الإلكتروني للمتحف الذي صمم ليضاهي أفضل المواقع الإلكترونية لكبرى المتاحف العالمية، حيث قامت الشركة المنفذه بعرض التصميم الخاص به وأهم صفحاته وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافه أنشطة المتحف، تمهيدا لاطلاقه قبل الافتتاح.

كما تم أيضا مناقشة ما توصلت إليه تطور الأعمال بالملفات الخاصة بالحملة الترويجية وفعاليات حفل افتتاح المتحف، بالإضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف. 

و وجه الدكتور خالد العناني الشكر علي ما تم بذله من جهد خلال العامين السابقين للوصول الى المراحل النهائية لعملية طرح تقديم وتشغيل الخدمات.

وفي نهاية الاجتماع اتفق أعضاء مجلس الإدارة على أهمية طباعة كتالوج المتحف قريبا والذي سوف يكون أحد أهم وسائل الترويج للمتحف والتعريف بمقتنياته قبل افتتاحه.

مجلس إدارة المتحف المصرى الكبير يناقش تطورات الأعمال والموقع الإلكتروني
مجلس إدارة المتحف المصرى الكبير يناقش تطورات الأعمال والموقع الإلكتروني
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