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برلمان

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تسوية 14 ألف و417 موظفا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:11 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور  صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أن الجهاز انتهى من التسوية لعدد 14 ألفا و 417 موظفا.

واكد خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إنه  فيما يتعلق بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أو ما يعرف ب"التسوية"، قام الجهاز بعدة جهود تمثلت في قيام الجهاز بطلب إعادة النظر في الفتوى التي صدرت في مايو 2018، من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لتخلف مناط إعمال حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بشأنه، إلا أنها انتهت إلى تأييد سابق إفتائها الصادر في ذات الشأن.

وأضاف الشيخ، أنه في شهر مارس 2019، تقدم الجهاز بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المادة رقم (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، ليصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وفي سبتمبر 2019 أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (3) بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.


وتابع: "وفي أكتوبر من نفس العام أصدر الجهاز منشور رقم (1) لسنة 2019 يهيب بكافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية سرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة.
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