بعد خسارة الزمالك من المحلة.. شردي: متعودين.. وسنظل أوفياء

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي على خسارة الزمالك من المحلة 2-1، قائلا: «متعودين سنظل أوفياء».





وقال «شردي» خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» : «الزمالك اتغلب 2-1 من المحلة، وكل الأهلاوية في الكنترول فرحانين بسبب خسارة الزمالك»، مضيفا : «الحمد لله ان الزمالك صعب ينتصر و هنستمر وهنفضل نحب الفريق».





وتابع الإعلامي مصطفى شردي: «نفسي الزمالك يكسب وربنا يكرمنا ونعيش بالبطولات».





شهد محيط استاد غزل المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم افراح غامرة عمت ارجاء الملعب عقب تحقيق فريق غزل المحلة الانتصار الثاني وألحق الخسارة الأولي لفريق نادي الزمالك بنتيجة 2_1 عقب مباراة ماراثونية .







