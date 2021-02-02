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تعليم

عميد آداب القاهرة: تشديدات على الإجراءات الاحترازية.. وانعقاد الامتحانات هذا الموعد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:01 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد يوم 20 من شهر فبراير الجاري ، حيث يتم البدء فيها لطلاب الساعات المعتمدة والدراسات العليا اعتبارا من يوم 21 ولطلاب مرحلة الليسانس أول مارس .


وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراؤها ، وفقًا لكافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .

وأكد "كامل" على التشديد للالتزام بالاجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، وعدم السماح بالتجمعات الطلابية ، وتقسيمهم على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي .

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كما أنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامات ، والدخول من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارة الطالب قبل دخوله بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحته .

وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أشار إلى أن الكلية ستقبل جميع الاعذار التي يقدمها الطلاب ، حيث يقدم الطالب جميع الأوراق الرسمية ، بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة .
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