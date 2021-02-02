غادة والي: تسجيل 534 مسارا لتهريب الفتيات والأطفال حول العالم

قالت دكتور غادة والي ، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ، إن التقرير الذي صدر اليوم ، يربط بين التأثير الاقتصادي والاجتماعي للوباء وجريمة الإتجار بالبشر ، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول التي أٌغلقت تمامًا وتوقفت بها الأنشطة ، على سبيل المثال ، التعليم ، معقبة : " بالتالي مئات من التلاميذ أصبحوا خارج المدارس ".

وأضافت " غادة والي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن التقرير يرصد أن جريمة الإتجار بالبشر تعتمد لأول مرة على 30% من الأطفال ، مشيرًا إلى أن الإتجار بالبشر يرجع إلى 3 أسباب وهما : الاستخدام الجنسي ، العمل القصري ، بعض الأنشطة الغير المشروعة .

وتابعت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ، أن نسبة الأطفال بين ضحايا الإتجار بالبشر تضاعفت لحوالي 3 مرات خلال الـ 15 أعوام الماضية ، مشيرًا إلى أن أيضًا هناك استهداف لفئة المهاجرين الغير شرعيين ، حيث يتم استخدامه في جرائم أُحرى مثل الاتجار بالبشر .

وأكملت " والي " ، أن في هذا التقرير ، تم جمع بيانات من حوالي 148 دولة ، حيث تم تسجيل 534 مسار للتهريب حول العالم ، وذلك من خلال تجنيد الفتايات في المناطق النائية ـ واستغلالهم في بعض الفنادق في آسيا ، بالإضافة إلى تجنيد بعض الأطفال للعمل في المحاجر ، والمناجم ، والأماكن الشاقة في بعض الدول .