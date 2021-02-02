غادة والي: تسجيل 534 مسارا لتهريب الفتيات والأطفال حول العالم

قالت دكتور غادة والي ، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ، إن التقرير الذي صدر اليوم ، يربط بين التأثير الاقتصادي والاجتماعي للوباء وجريمة الإتجار بالبشر ، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول التي أٌغلقت تمامًا وتوقفت بها الأنشطة ، على سبيل المثال ، التعليم ، معقبة : " بالتالي مئات من التلاميذ أصبحوا خارج المدارس ".
وأضافت " غادة والي " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة
" ، أن التقرير يرصد أن جريمة الإتجار بالبشر تعتمد لأول مرة على 30% من
الأطفال ، مشيرًا إلى أن الإتجار بالبشر يرجع إلى 3 أسباب وهما : الاستخدام الجنسي
، العمل القصري ، بعض الأنشطة الغير المشروعة .
وتابعت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة
المخدرات والجريمة ، أن نسبة الأطفال بين ضحايا الإتجار بالبشر تضاعفت لحوالي 3 مرات
خلال الـ 15 أعوام الماضية ، مشيرًا إلى أن أيضًا هناك استهداف لفئة المهاجرين
الغير شرعيين ، حيث يتم استخدامه في جرائم أُحرى مثل الاتجار بالبشر .
وأكملت " والي " ، أن في هذا التقرير
، تم جمع بيانات من حوالي 148 دولة ، حيث تم تسجيل 534 مسار للتهريب حول العالم ، وذلك
من خلال تجنيد الفتايات في المناطق النائية ـ واستغلالهم في بعض الفنادق في آسيا ،
بالإضافة إلى تجنيد بعض الأطفال للعمل في المحاجر ، والمناجم ، والأماكن الشاقة في
بعض الدول .