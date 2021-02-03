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تعليم

قبول الأعذار الطبية بتربية نوعية عين شمس.. وهذا شرطها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:03 ص
جلمعة عين شمس
جلمعة عين شمس
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باسنتي ناجي

قال د.أسامه السيد عميد كليه التربيه النوعيه بجامعه عين شمس ،أن الكليه تستعد لبدء الإختبارات عقب الإنتهاء من إجازه منتصف العام الدراسي وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات وذلك بإتخاذ كافه التدابير الوقائيه ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة الطلاب. 

كما أوضح السيد خلال تصريحته لموقع صدي البلد ،أن الكليه تتقبل كافه الاعذار الطببه بعد مناقشتها من اللجنه الطبيه وذلك في حاله إصابه الطالب بأشتباه او عدوي فيروس كورونا،مشيرا الي تأجيل الاختبارات لموعد أخر 

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وأشار عميد الكليه الي أن الطلاب قد أنتهت من أداء الإختبارات العمليه  قبل قرار التأجيل علي أن تستكمل  الإختبارات النظريه 
وشدد علي أهميه التعقيم المستمر لكافه قاعات الكليه وإرتداء الكمامات ،مشيره الي فرض الرقابه من قبل الآمن الجامعي بالتعاون مع إداره الكليه
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